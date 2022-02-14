Их любовь окрыляет и вдохновляет. Чего и вам селебрити желают.

14 февраля в мире празднуется День всех влюбленных. По этому поводу украинские селебрити не только поздравили своих вторых половинок, но и поделились историями своей любви.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Актриса Ольга Сумская рассказала, как однажды нашла у себя в гримерке шоколадное сердце от Виталия Борисюка. Именно в тот день она поняла, что у них все серьёзно.

"Все началось именно в этот день, 14февраля! Нас тогда поставили в паре репетировать Кандида и Кунегунду… Вольтер и Бернстайн знают больше нас! Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе", - сказала Сумская.

Дмитрий и Ирина Монатик

Супруга украинского мультиартиста Димы Монатика - Ирина - точно знает, что любовь спасет мир. Супруги уже много лет вместе и воспитывают двоих прекрасных сыновей.

"Любовь обязательно спасёт мир. Это чувство всегда дарит крылья и веру в завтрашний день. От всей души, всегда всем искренне желаю встретить своего человека, с которым все радости взаимной любви будете ощущать на протяжении всей жизни! Я благодарю вселенную и Всевышнего за Диму. Люблю тебя, мой дорогой, безгранично", - сказала Ирина.

Юлия Санина и Валерий Бебко

Певица Юлия Санина решила поздравить своего супруга Валерия Бебко строками из своей песни. А также она пожелала всем своим поклонникам удачи в амурных делах.

"Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею. І відпускає їх у чистий, вільний політ. Нехай кожному з нас пощастить", - написала Санина.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

"Только ты и я", - так начал свой пост о чувствах телеведущий Никита Добрынин. Он поздравил свою супругу с Днем святого Валентина, которая к тому же 7 месяцев назад родила первенца Льва.

"Самые близкие люди могут дарить тебе огромную радость и ранить больнее всего. Но только с родным человеком ты можешь быть искренним и легким. Ваши отношения - самое большое приключение", - говорит телеведущий.

Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов

Певица Джамала уверяет, что только с супругом Сеитом-Бекиром Сулеймановым ее глаза светятся по-особенному. И доказательство тому их счастливая семья и двое прекрасных деток.

"Только с тобой мои глаза сияют по-особому. Люблю-люблю-люблю", - говорит Джамала.

Вас также могут заинтересовать новости: