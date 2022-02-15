Певица получила digital-книгу от фанатов.

Известная украинская певица Тина Кароль показала, что ей подарили ее поклонники.

В своем Instagram она опубликовала видео с подарком, сопроводив его своим фото в черном платье с разрезами в зоне декольте и на бедре.

"Какая крутая digital-книга! Какие вы заботливые и любящие. Я так же вас люблю. Спасибо за все!" – отметила Кароль в подписи к видео.

В продемонстрированной digital-книге оказались фото и видео с ее поклонниками из разных странах.

"Мы очень старались. Очень любим и всегда рядом", "Наш подарочек. Любим", "Очень любим. Очень благодарны за поддержку", "Мы тебя любим от Луны и обратно", "Бесконечная любовь, ты наша вселенная", "Это любовь вне времени и границ. Наша самая обожаемая своя", – отреагировали фанаты Кароль.

Фото в вечернем платье певица также опубликовала и в сторис

Ранее сообщалось, как Тина Кароль ошеломила фанатов "живыми" фото из Лондона.

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