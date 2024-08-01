Артист показал фото с примадонной в Юрмале.

Известный украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, показал фотографию с российской певицей Аллой Пугачевой. Знаменитости провели время в компании друг друга во время музыкального фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале.

В своем Instagram певец опубликовал кадр с примадонной. Звезды позировали на камеру, нежно обнимаясь. Данилко предстал в привычном для себя образе, в частности, он был в черной спортивной кофте, штанах, кепке и белых кроссовках. Свой "лук" он дополнил неизменным аксессуаром - черной медицинской маской.

Зато певица показалась в более элегантном образе. Она выбрала черные шорты, блузу, длинный пиджак и массивную шляпу. Кстати, Пугачева рассказывала, что самостоятельно придумывает свои образы, личного стилиста у нее нет.

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"На фестивале Лаймы Вайкуле с Аллой Пугачевой", - лаконично подписал снимок Андрей.

Подписчики артиста по-разному отреагировали на его новую фотографию. Большая часть не скупились на комплименты и оставили немало приятных слов для знаменитостей. Однако были и те, кто не поддержал решение Данилко опубликовать фото с россиянкой Пугачевой:

"Легенды", - ведущая Леся Никитюк

"Любимки", - актриса Ольга Сумская

"Извините, но это дно! Я думала после высказывания за русский хуже не будет. А нет, будет. Андрей, у нас война"

"Это классно и правильно поддерживать людей, которые против Путина и против войны, какой национальности они бы не были и на каком бы языке они не говорили.

"Вы непревзойденные!"

"Очень печально, что такая великая личность украинского шоу-бизнеса до сих пор ищет хороших русских"

К слову, примадонна публично осудила путинский режим. В сентябре 2022 года Пугачева подала заявление в Минюст РФ с просьбой признать ее "иностранным агентом" в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным, которого ранее признали таковым.

В марте 2023 года Алла вместе с детьми уехала из России в Израиль. Она поддерживает украинцев и выступает против войны в Украине.

Напомним, ранее Андрей Данилко неожиданно показался в компании Галкина и Макаревича. Они позировали на камеру в одном из ресторанов Юрмалы.

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