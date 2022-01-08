Сегодня эпатажный солист итальянской рок-группы отмечает 23-й день рождения.

Сегодня солист итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Давид празднует свой день рождения.

Певцу исполняется 23 года. Возлюбленная артиста, модель Джорджия Солери поздравила именинника в своем Instagram-stories. Девушка Дамиано выложила их забавные снимки.

Поздравил своего фронт-мена и коллектив Måneskin. В частности, басистка Виктория Де Анджелис выложила фото Дамиано, где он позирует с короной на голове и шариками, вложенными в майку.

А на странице группы в Инстаграм появился снимок Давида с праздничным тортом.

Читайте такжеСолист Måneskin показал свою девушку-модель на редком романтическом фотоДамиано Давид и его девушка - итальянская модель Джорджия Солери, уже несколько лет вместе, однако они редко хвастаются общими фотографиями. Из-за этого некоторые фанаты даже не догадываются о том, что сердце солиста Måneskin уже давно занято.

Что известно о группе Måneskin

Måneskin – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в 11-м сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

В 2021 году Måneskin выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале Sanremo с песней Zitti E Buoni и завоевал первое место и право представлять Италию на песенном конкурсе Евровидение.

В мае 2021 года итальянские рокеры выиграли на Евровидении в Роттердаме.