Девушка снимается для глянца, она - популярная модель в Италии.

Всего за один день солист группы Maneskin Давид Дамиано стал известным на весь мир благодаря победе коллектива на Евровидении 2021.

Читайте такжеСкандал на Евровидении 2021: солиста Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу (видео)Вокруг его персоны не раз возникали слухи о нетрадиционной ориентации, но мы поспешим их опровергнуть. Оказалось, Дамиано уже несколько лет встречается с моделью Джорджией Солери. Артист утверждает, что их отношения серьезны. Хотя вместе пару не видели.

О Джорджии информации в сети не так уж и много. Известно, что она - довольно популярная в Италии модель.

После победы Maneskin на Евровидении 2021 Джорджия поздравила коллектив с этим. Она призналась, что гордится ребятами и ждет их возвращения в Италию.

Instagram-блог девушки Дамиано

Евровидение 2021: кто победил

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

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Автор: Ольга Робейко