Он также признался, поддерживает ли отношения с родственниками из РФ.

Солист украинской группы The ВЙО, а ныне военнослужащий Мирослав Кувалдин, рассказал о родственниках в стране-агрессоре и маме с российским гражданством.

По словам артиста, любое общение с родственниками из РФ прекратилось еще до начала полномасштабной войны.

"Несмотря на то, что моя мама родом из Калуги, она большая патриотка Украины. Да, у нас есть родственники в Москве, но перестали с ними общаться еще в 90-е, когда умерла бабушка, которая очень хотела, чтобы мы породнились. Сейчас нет никаких контактов", - рассказал Кувалдин в интервью для OBOZ.UA.

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Мужчина также отметил, что его мама живет на Полтавщине и имеет четкую проукраинскую позицию. Сейчас женщина постепенно переходит на украинский язык.

"Правда, ленится учить украинский. Я много лет разговаривал с ней на русском, сейчас - на украинском, посмотрим, какой это будет иметь эффект".

Напомним, ранее известный украинский певец-воин Мирослав Кувалдин рассказал, как поддерживает общение с семьей во время своей службы в ВСУ.

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