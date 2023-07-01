Сеть отреагировала на поступок певицы негативно.

Опальная певца Ани Лорак, которая предала Украину и не выступила против войны, внезапно вспомнила о прошлом. Сейчас она отдыхает со своим новым избранником и пытается создать "идеальную картинку".

Впрочем, без воспоминаний не обошлось. Лорак показала новое и архивное фото. Первое сделано недавно, другое же - в далеком прошлом, когда она еще носила вышитые рубашки и жила в Украине.

"Тогда и сейчас. А у вас есть подобные снимки?" - написала опальная артистка.

Видео дня

Примечательно, что в этот раз Лорак не закрыла комментарии под постом. Раньше она постоянно это делала, ведь получает немало критики за свою предательскую позицию. Сейчас певица также не увидела поддержки. Ее снова захейтили.

Комментаторы пишут, что "тогда" Лорак была "нормальным человеком". Певице напомнили, что ей уже не стоит вспоминать о прошлом, ведь ей все равно никогда не простят измену. Также пользователи пишут:

"Два разных человека: один - прекрасная украинская певица с искренней улыбкой, а второй - российская звезда с наигранным видом"

"На одном фото - приятная улыбчивая девушка с доброй улыбкой, которую любили и уважали на родине. На другом - существо, которое ради денег отреклось от своих корней, искусственное выражение лица и спрятанные под очками холодные глаза... Да, было и стало"

"Тогда у вас было все впереди. А сейчас все позади. Полное дно".

Напомним, ранее Лорак ужаснула внешним видом. Певица "засветила" реальную прическу.

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