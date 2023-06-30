Певица, которая предала родную страну, обнародовала новое фото со своим бойфрендом.

Ани Лорак, которая родилась и выросла в Украине, но променяла родную страну на заработки в России, показала в своем блоге новое фото. Артистка похвасталась тем, что отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным Исааком.

На снимке, опубликованном в stories, Лорак не узнать - она выглядит уставшей, обессиленной. Синяки под глазами предательница решила скрыть под огромными солнцезащитными очками.

Многие не узнали Лорак из-за новой прически - она накрутила волосы, но сделала это очень неаккуратно, и, как можно заметить на фото, теперь в глаза бросается их посеченность и нездоровое состояние. В новом имидже Ани выглядит лохматой, неопрятной и значительно старше своих лет.

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Где сейчас Ани Лорак

Певица живет и работает в РФ, однако после появления нового возлюбленного она стала часто путешествовать с ним по живописным курортам с мировым названием. Известно, что нынешний бойфренд Исаак Виджраку еще в прошлом году был женат и воспитывал детей, а с начала этого года переключился на певицу.

Из-за этого пошли слухи, что "голубка мира" разрушила чужую семью и увела оттуда мужчину. Сама Лорак в интервью убеждала, что семью не разрушала, а просто "встретила родственную душу".

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