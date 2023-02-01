Некоторые обвинили певицу в том, что она "переобулась".

Певица Светлана Лобода, которая не сразу решилась публично сказать, что РФ начала полномасштабную войну против Украины, удивила обращением к оккупантам. Она анонсировала новую песню, в которой на украинском языке зачитала рэп о духе нашего народа.

На своей странице в Instagram Лобода разместила фрагмент трека. На видео она танцует и поет в зеленой шубе и кардигане из новой коллаборации Gucci и Adidas. Свой образ она дополнила красным ожерельем.

"И что вы говорили о нескольких днях? Наш дух, будто горы, под самое небо, на все просторы", - обратилась к оккупантам певица, вероятно, говоря о планах РФ захватить Украину за 2-3 дня.

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В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые обвинили певицу в том, что она "переобулась", некоторые же пишут, что она поздно пытается "влиться" в украинский шоу-бизнес, который сильно изменился после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

За день до этого Лобода публиковала фото в украинском наряде и писала о духе свободы. Этот поступок также не остался без внимания комментаторов. Россияне обвинили Лободу в том, что она якобы не должна была становиться на сторону Украины, а украинцы же довольно часто напоминают певице о том, что она жила и работала на территории страны-агрессора.

Напомним, недавно Лобода показала округлившийся животик в открытом платье, из-за чего в сети решили, что она беременна.

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