Пока певица молчит о пополнении в семье, а только интригует поклонников.

Украинская певица Светлана Лобода показала округлившийся животик, из-за чего у поклонников возникли домыслы о ее третьей беременности.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в откровенном красном платье, оголяющим ее животик, а наверх она набросила черный пиджак. Дополнила Лобода образ темными очками с серой оправой.

Поклонники певицы обратили внимание не на ее стильный образ, а именно на округлившийся животик. В комментариях ее забросали вопросами о пополнении в семье.

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Сама Лобода пока никак не комментирует свое интересное положение. В подписи к фото она лишь добавила красное сердечко.

Дети Светланы Лободы

У Светланы Лободы две дочери - Евангелина и Тильда. И если известно, что отцом старшей дочери является танцор Андрей Царь, то кто стал родителем младшей - Лобода не рассказывает.

При этом она неоднократно говорила, что состоит в отношениях с хорошим мужчиной. Вместе с детьми они живут за границей.

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