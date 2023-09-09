Артист отметил, что ощутил на себе атаку ботов после того, как публично пристыдил певицу.

Украинский рэпер Yarmak (Александр Ярмак), который с первых дней полномасштабной войны встал на защиту нашей страны, поделился своими мыслями относительно певицы Светланы Лободы. Он отметил, что был очень удивлен, когда скандальная артистка поехала к военным, а те ее приняли.

По словам Ярмака, он не отказывается от своих слов о том, что считает Лободу и ее поклонников "балластом нации". Об этом рэпер рассказал Евгению Яновичу на шоу "20:23".

"Я удивлен этими военными. Ну и вообще удивляюсь тому, насколько Лобода привыкла пробивать стены. Скажу по своей ситуации, которая касалась ее выступления в Харькове. После этого там был скандал, который был искусственно создан, связанный со мной. Что я написал, будто все, кто присутствовали на концерте Лободы в Харькове - это балласт нации. Я подтверждаю, что считаю, что это балласт нации. И если люди не осознают, что происходит в стране, кто перед ними и как этот человек себя ведет, то я от своих слов никогда не отказываюсь", - заявил Ярмак.

По словам рэпера, после этого скандала он на себе ощутил атаку ботов. Ярмак предполагает, что к этому может быть причастен кто-то из окружения Лободы. И это, как отметил артист, выглядит довольно странно, ведь деньги на интернет-атаки лучше было бы потратить на помощь армии.

"Я не хочу сказать, что это лично Лобода или ее команда. Но скорей всего, возможно, кто-то из ее окружения решил, что конкурентов нужно гасить. И о чем это говорит? Что люди, это окружение, настолько не в контексте, оно настолько не осознает, что происходит. То есть у них если это конкурент, если человек с другими взглядами, его нужно уничтожать любыми методами. Началась атака ботов и настолько заметно, что это сделано искусственно, это настолько жалко. Особенно сейчас, когда тратятся и средства, и ресурсы не на помощь, а чтобы как-то отбелить репутацию... Вижу, что человек не понимает, что такое Украина, что такое общество", - добавил рэпер.

Скандал с Лободой в Харькове

В начале лета Лобода публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Она приехала в город и выступала перед людьми, однако ее там ждали не все. Когда же Лобода заметила девушку, она начала спрашивать, кто ей за это заплатил.

После этого видео с певицей разлетелось в сети. Поведение артистки осудили пользователи, а сама она попыталась извиниться. Впрочем, оправдания Лободы выглядели странно, ведь она говорила ,что "пошутила".

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