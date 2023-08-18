Певица продолжает петь на русском языке, однако все равно говорит о том, что любит Украину.

Скандальная певица Светлана Лобода, которая недавно отправилась с концертами в Юрмалу, снова оказалась "под прицелом" пользователей сети. Появились видео с выступлениями артистки, ее странные танцы оценили не все.

Так, "адские пляски" Лободы высмеяли в одном из Telegram-каналов. Танцы певицы назвали "кринжем". А затем и сама артистка подлила масла в огонь.

Она опубликовала в Instagram несколько новых видео. На некоторых она странно танцевала и "дергалась" под музыку. Под постами Лободы сложно найти негативные комментарии, критика быстро "исчезает", будто бы ее сразу же удаляют. Однако под новыми видео все же можно заметить, что танцы певицы нравятся далеко не всем.

Комментаторы пишут:

"Лютый кринж"

"Кому это нравится?"

"Фу, отстой".

Помимо этого, певице снова "досталось" за то, что она поет на концертах на русском языке. На фоне полномасштабной войны Лобода выпустила несколько песен на украинском языке, однако все равно не отказывается от треков, которые годами пела перед россиянами. При этом певица выходит на сцену с флагом Украины. Поэтому комментаторы пишут:

"Вы же вроде отказывались от русского языка"

"Зачем этот флаг, если дальше поет на русском"

"Дешевый цирк".

Напомним, ранее по Лободе "проехалась" певица Анастасия Приходько. Она отметила, что исполнять песни на русском языке с флагом Украины на плечах попросту недопустимо.

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