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Лобода прокомментировала слухи о пластике на лице, показав фото без ретуши

05:32, 25 мая 2020
Звезды
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Лобода говорит, что посвежела / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая длительное время работает и живет в России, прокомментировала слухи о якобы сделанной недавно пластике.

Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав два фото.

"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено", - написала певица.

Она поблагодарила родителей за гены, в ретушеров - "за особое старание, приводящее к неутихающим слухам о слабости", которую она якобы питает к пластическим хирургам.

Певица также благодарит ретушеров / instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в мужском костюме сделала поклонникам интересное предложение.

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Теги: #Светлана Лобода