Певица планирует выступить в столице в следующем году.

Украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в России, в ночь на 15 августа отыграла концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club.

Исполнительница со сцены анонсировала новое выступление в Украине – "большой концерт" на стадионе в Киеве в 2022 году.

Обращаясь к поклонникам, Лобода заявила, что Украина для нее "очень дорога, ценна и важна":

"Именно здесь, именно в этой стране мои корни, именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, моя семья, мои близкие люди, мои бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, чтобы на меня смотрели и думали, какая красавица, а ведь она наша".

Читайте такжеЛобода прилетела в Украину поздравить Анатолия Анатолича с рождением сына"Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня многое поменялось, оно уже изменилось, но дальше будет еще лучше… Потому что нас ждет большой концерт на стадионе в городе Киеве в следующем году", – добавила звезда.

Накануне выступления Лобода на своей странице в Instagram обещала устроить очень жаркий концерт в Одессе: "Мы ооооочень соскучились!!!".

Судя по многочисленным видео и фото с ее выступления, ей удалось собрать немало поклонников.

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Автор: Катерина Шварц