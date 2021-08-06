Презентация ролика на новый сингл запланирована на 13 августа.

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, впервые за несколько лет записала песню на украинском языке Vogue и готовится к презентации клипа на нее.

Как пишет "Обозреватель", презентация ролика должна состояться 13 августа, за день до анонсированного концерта в Одессе.

Съемками клипа занимается израильский режиссер Инди Хаит. С ним Лобода познакомилась несколько лет назад. По ее словам, она давно хотела попробовать создать с ним какой-то новый проект.

Лобода отметила, что песню написал украинский автор, но имя его она при этом не назвала.

"Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видеоработы", – поделилась певица.

Концерт Лободы в Одессе: что известно

Читайте такжеЛобода прилетела в Украину поздравить Анатолия Анатолича с рождением сына14 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club должен состояться концерт Светланы Лободы.

Анонсируя выступление, певица пообещала поклонникам "грандиозный вечер с жаркими танцами и хитами".

"Моя родная Украина! Я так соскучилась!" – отмечала исполнительница.

На концерте Лобода планирует представить свой новый трек под названием ALLO.

Автор: Катерина Шварц