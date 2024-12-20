Ей удалось быстро вернуться в форму.

Украинский шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно стала мамой, рассказала о своем весе после родов.

41-летняя женщина опубликовала в своем Instagram фото во время беременности и после рождения двух дочерей. По словам Лизы, она быстро вернулась в форму и рассекретила свой вес.

"Я тут сделала маленький коллажик. 2 ноября - 82 кг. 12 ноября - 63 кг. Как вам?" - спросила у подписчиков новоиспеченная мамочка.

Видео дня

Позже она объяснила, что именно помогло за десять дней сбросить 19 килограммов. Глинская показала фото с дочками во время кормления и отметила, что именно благодаря этому процессу она быстро похудела.

"Почему тают кг? Это все ГВ! 100%", - написала кулинар.

К слову, шеф-повар состоит в браке с мужем Максимом Большаковым. 4 ноября Лиза родила двух дочерей, имена которых пока не рассекречивает. Известно, что несколько лет назад женщина уже была беременной, но из-за врачебной ошибки она родила мертвого младенца.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал подросшего сына в вышиванке.

Вас также могут заинтересовать новости: