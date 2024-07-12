Они отменили его выступление за два дня до концерта.

Американский певец Оливер Три, который стал популярным в сети благодаря своему комическому имиджу, не будет выступать в Вильнюсе в это воскресенье. Его концерт отменили из-за участия в фестивале, спонсором которого является российская компания "Яндекс". Об этом сообщает издание LRT.

Стало известно, что Оливер намеревался петь в сентябре на фестивале, в который вложили средства россияне. После проверки этой информации организаторы концерта в Вильнюсе сразу отреагировали и отменили его появление на сцене.

"У нас не было этой информации, когда мы анонсировали выступление в Вильнюсе. Поэтому сейчас приняли решение об отмене в связи с предстоящим выступлением Оливера Три на фестивале в Казахстане, который непосредственно финансируется "Яндексом", - сообщили организаторы в социальных сетях.

Они также добавили, что зрители, которые приобрели билеты, получат возмещение. А сами организаторы собственные финансовые потери будут рассматривать как пожертвование для Украины.

"После долгих переговоров и попыток объяснить команде артиста об ответственности "Яндекса" и финансировании войны России в Украине, команда Оливера Три решила не отменять выступление в Казахстане. Это решение сильно расходится с нашими ценностями и позицией Литвы", - отметили организаторы концерта в Вильнюсе.

Что известно об Оливере Три

В 2017 году Оливер подписал контракт с Atlantic Records после того, как его песня "When I'm Down" стала популярной.

Также он выпустил дебютный студийный альбом "Ugly Is Beautiful" в 2020 году, а через два года и второй альбом.

Интересно, что певец несколько раз был в стране-агрессоре, а перед началом войны говорил о намерении остаться в РФ на некоторое время. Позже в одном интервью Оливер отметил, что выступает против агрессии, но относится ко всем людям одинаково. Сейчас он пока не отреагировал на отмену своего концерта в Литве.

Напомним, недавно известная британская рок-группа "Editors", которая поддерживает украинцев, отменила свое выступление в Казахстане. По словам музыкантов, как только они узнали, что российская компания является спонсором мероприятия, то сразу отказались от участия.

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