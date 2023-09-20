Известная писательница передала девушке подарок.

Выдающаяся украинская писательница Лина Костенко отблагодарила студентку Дарью Вдовенко из Харькова за протест против певицы Светланы Лободы. Поэтесса решила подарить девушке книгу.

Костенко подписала и передала студентке сборник "300 поезій". Впоследствии книгу передали в Харьков, девушка получила ее от корреспондентов "Укринформа".

Писательница пожелала девушке счастливой судьбы. Кроме этого, Костенко написала, что желает Харькову возрождения.

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"Милій Дарині Вдовенко. Щасливої долі і світових обріїв буття! Харкову - відродження! Сердечно, Ліна Костенко", - написала поэтесса.

Также студентка рассказала, что это уже не первый подарок от известных украинцев. После протеста против Лободы девушка получила немало книг с подписями от писателей, также ей передавали сладости. В частности, ей подарили сборник Руслана и Людмилы Горовых.

Сейчас Вдовенко учится в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Девушка выбрала специальность "станковая живопись". Она отметила, что даже сейчас ее иногда узнают, но о своем протесте она не жалеет.

Протест против Лободы в Харькове - что известно

Напомним, летом Лобода публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Певица устроила концерт, но не все жители города ее ждали. Девушка вышла с плакатом, а Лобода начала ее обнимать и спрашивать, кто ей за это заплатил.

Поступок певицы возмутил сеть. После этого артистка попыталась оправдаться и заявила, что "пошутила". А сама девушка рассказала, что сомневается в искренности Лободы. Кроме этого, студентка призналась, что после протеста ей угрожали.

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