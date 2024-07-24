Ведущая удивила сходством девочек в маленьком возрасте.

Известная украинская актриса, ведущая Лилия Ребрик показала сразу трех дочерей. Телезвезда поделилась фотографиями девочек в возрасте до 1 года.

В своем Instagram Ребрик опубликовала коллаж, на котором показала дочерей Диану, Полину и Адель. На кадрах дети позируют в одинаковой одежде - сером свитере. Более того, на этих фото всем трем девочкам до 1 года. Сестры очень похожи друг на друга и отличить их сложно.

Знаменитость удивила загадкой поклонников и предложила им отгадать, кто из них кто на фото, ведь дети похожи друг на друга, как "две капли воды".

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"Все три мои. В одном возрасте, в одном свитере! Уже в легендарном свитере. Кто есть кто? Распознаете?" - поинтересовалась ведущая у подписчиков.

В комментариях поклонники актрисы отметили, что сразу заметили среди трех девочек среднюю дочь Полину. Ее фото, кстати, также расположено посередине. Они указали, что мимика девочки и большие глаза, отличает ее среди сестер.

Фанаты считают, что Диана, которой исполнилось 12 лет, и самая младшая 4-месячная Адель очень похожи между собой. Следовательно, слева на камеру позирует еще совсем маленькая Диана, а справа - Адель.

Подписчики правильно отгадали, кто из сестер, на каком фото, и оставили много приятных слов для звездной семьи в комментариях:

"Поля отличается от девочек. Посередине. Все-таки Адель похожа больше с Дианой"

"Поля - посередине. Слева Ди, Аделька - справа. Три красавицы! Ваш Андрей счастливчик - такие 4 красавицы рядом"

"Как они похожи. Самые милые наши ангелочки!"

К слову, Ребрик уже 13 лет в браке с хореографом Андреем Диким. 15 марта 2024 года телеведущая поделилась радостной новостью - она в третий раз стала мамой. На свет появилась Адель.

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала сеть фото с 4-месячной дочкой.

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