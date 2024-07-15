Они выглядят очень счастливыми.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик в социальных сетях показала свою третью дочь Адель, которая появилась на свет всего четыре месяца назад.

Звезда отметила, что время очень быстро летит. Однако Ребрик очень интересно наблюдать за своей крохой.

"Четыре месяца. Это невероятно, как быстро летит время. Как быстро Адель растет. Как за ней интересно наблюдать. Как интересно открывать ей мир. Ты наш антистресс. Любим тебя, крошка", - подписала сообщение ведущая.

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Поклонники звезды в сети не сдержали восторга:

"У таких бесконечно красивых людей получаются фантастически красивые детки! Поздравляю дикую семейку"

"Поздравляем маленькую жемчужинку. Пусть растет здоровой, счастливой, любимой всем на радость"

"Красавица! На Полину похожа, на Андрея, на Лилю, немножко на Диану! Замечательная семья! Пусть радует вас"

Напомним, что Лилия Ребрик недавно стала мамой в третий раз. Радостной вестью 42-летняя знаменитость поделилась 15 марта. Тогда артистка опубликовала снимок, на котором она с мужем, Андреем Диким, держит ручку новорожденной Адель.

Добавим, что Ребрик с мужем воспитывают еще двух дочерей - Полину и Диану.

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