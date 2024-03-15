Ее дочь появилась на свет 15 марта.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик сегодня, 15 марта, в третий раз стала мамой. Знаменитость родила дочь, которую назвали Аделиной.

Девочка появилась на свет в 18:51, ее вес составляет 3500 г, а рост - 52 сантиметра. Звездные родители нежно называют свою малышку Адель.

Стоит отметить, что рядом с Лилией все это время присутствовал ее супруг, хореограф Андрей Дикий. После рождения ребенка они сделали фото из роддома, где видно только их руки.

Видео дня

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастливой, доченька", - подписала снимок Лилия Ребрик.

Как отреагировали пользователи сети

"Вау, будьте здоровы и счастливы"

"Самые искренние поздравления. Счастья вам"

"Пусть растет малышка под мирным небом"

"Поздравляю вашу семью. Пусть судьба Аделины будет счастливой"

"Мама-героиня, поздравляю"

Отметим, у Лилия Ребрик уже есть двое детей - дочери Диана и Полина. Их она родила в браке с Андреем Диким.

Напомним, ранее Лилия Ребрик неожиданно снялась в образе роковой женщины.

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