Девочка перешла на новый этап в танцевальной карьере.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новыми семейными кадрами в сети. Знаменитость рассказала о своей старшей дочери - 12-летней Диане - и ее первых достижениях.

Как известно, Ребрик в браке с хореографом Андреем Диким. Девочка решила подражать звездному отцу и также занимается бальными танцами. Хобби Дианы переросло в настоящую профессиональную карьеру, которой она уделяет все свое свободное время. По словам Лилии, на днях девочка перешла на новый этап. В частности, она приняла участие в соревнованиях по бальным танцам.

В своем Instagram ведущая опубликовала фотографии Дианы и ее партнера Никиты, сделанные на соревнованиях. В подписи к кадрам актриса отметила, что очень гордится Дианой и верит, что она достигнет высот в бальных танцах.

Видео дня

"Новый этап в танцевальной карьере старшей дочери. Верю в вас, наши талантливые Никита и Диана. Только вперед!" Осуществление самых смелых мечтаний вам! Держим кулачки за вас и поддерживаем", - написала Ребрик.

Также телезвезда поделилась снимком на котором позируют не только ее дочь с партнером, но и сам Дикий и мама Никиты. Как отметила Лилия, именно они и являются тренерами по танцам у детей.

К слову, ведущая и хореограф в браке уже 13 лет. У супругов трое детей. Кроме Дианы, они также воспитывают 6-летнюю дочь Полину и маленькую Адель, которая родилась 15 марта этого года.

Напомним, ранее Лилия Ребрик восхитила фото с младшей дочерью и поздравила ее с важным праздником. Звездная семья собралась в полном составе, чтобы отметить день рождения крохи.

Вас также могут заинтересовать новости: