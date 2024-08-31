Ведущая поделилась праздничными кадрами в сети.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила о важном празднике в семье. Знаменитость поделилась семейными снимками и поздравила старшую дочь с днем рождения.

Накануне, 30 августа, дочери Ребрик и ее мужа - танцора Андрея Дикого - Диане исполнилось 12 лет. Звездные родители решили устроить сюрприз для девочки.

В частности, Лилия, Андрей и их младшие дочери Полина и Адель поздравили старшую сестру в центре Киева. Семья вручила девочке воздушные шарики, цветы и другие подарки.

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Ведущая поделилась с подписчиками кадрами с дня рождения дочери и поздравила Диану в подписи к фото. Она пожелала ей исполнения желаний и поблагодарила, что 12 лет назад девочка появилась на свет.

"С Днем рождения, наша прекрасная ДиДи! Будь счастливой! Смело мечтай! Сияй! Вопреки всем обстоятельствам... А мы всегда будем рядом! Всегда на твоей стороне. Просто знай это. Мы любим тебя! И не устаем благодарить судьбу, что 12 лет назад ты появилась на этот свет и сделала нас еще счастливее! И продолжаешь это делать", - трогательно обратилась к дочери Ребрик.

В комментариях Диану поздравили и подписчики ее мамы:

"С днем рождения красавицу! Счастливой судьбы и безопасного детства"

"Диана, с днем рождения, исполнения всех желаний"

"Вау, как шикарно! Искренние поздравления с именинницей! Мирной счастливой жизни"

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала младшую дочь и рассказала, от каких страхов избавилась с ее появлением.

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