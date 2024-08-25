Ведущая поделилась собственным опытом материнства.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новыми фотографиями с младшей дочерью. Телезвезда откровенно рассказала, от каких страхов избавилась с рождением девочки.

В марте знаменитость в третий раз стала мамой. Это уже третья дочь ведущей. Дочку решили назвать Адель. Малышка стала главной героиней в маминых соцсетях.

Ребрик постоянно устраивает фотосессии для Адель и делится кадрами с ней. Так и на этот раз. Лилия говорит, что девочка очень быстро растет и она хочет заснять буквально каждый момент ее детства. На снимках девочка позировала в бежевом комбинезоне и светлой повязке на голове, а ее мама - в молочном костюме.

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Звезда рассказала подписчикам о своем материнстве и отметила, что с рождением Адель она избавилась от многих страхов. Сейчас Лилия замечает, как изменилось воспитание третьего ребенка, в частности она стала менее тревожной мамой и не переживает из-за мелочей, которые раньше казались важными.

"Третьего ребенка я постоянно ношу на руках и не боюсь, что он привыкнет. С третьим ребенком у меня гораздо меньше тревог и больше спокойствия и наслаждения, потому что я знаю, что все будет хорошо. С третьим ребенком я никуда не спешу, потому что знаю, что везде успею", - отметила Ребрик.

Поклонники Лилии в восторге от новых фото звездной семьи. Они оставили много комплиментов для Адель и ее мамы в комментариях:

"Маленькое солнышко, согревает своим светом и теплом"

"Невероятные красавицы! Доченька - копия мамочки"

"Маленькое солнышко, красавица. Пусть ваши дети будут счастливыми"

Отметим, что Ребрик в браке с хореографом Андреем Диким уже более 12 лет. Супруги воспитывают трех дочерей: 11-летнюю Диану, 6-летнюю Полину, и 6-месячную Адель.

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала кадрами сразу трех дочерей одного возраста.

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