Стало известно, какое наказание грозит медику.

Врач Марк Чавес признал себя виновным в смерти известного американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, который умер в октябре 2023 года. Медик признался, что был участником заговора о распространении кетамина артисту. Как известно, актера не стало от передозировки этим веществом.

54-летний Чавес - один из пяти человек, которым было предъявлено обвинение в смерти Перри. Ими стали помощник актера, его друг, наркоторговка и два врача.

BBC сообщает, что врач явился на судебное заседание в Лос-Анджелесе. В суде он признался, что продавал кетаминовые леденцы доктору Сальвадору Пласенсии, который поставлял вещества знаменитости. Они используются для лечения депрессии и психических расстройств. Пользуясь поддельными рецептами Чавес получал кетамин в клинике, где раньше работал, и у дистрибьюторов.

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Еще одним обвиняемым по делу оказался помощник Мэттью - Кеннет Ивамаса. Он способствовал тому, чтобы актер получал кетамин от врачей. По данным расследования, за несколько недель до смерти помощник приобрел вещества на 50 тысяч долларов.

В ходе расследования также было установлено, что участники заговора вели тайную переписку, где обсуждали все махинации.

Врачу Чавесу грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый отдал свой паспорт и медицинскую лицензию правоохранителям.

Что известно о смерти Перри

Актера нашли мертвым 28 октября 2023 года в джакузи его поместья в Лос-Анджелесе. Знаменитости не стало на 54-м году жизни. Основной причиной смерти была названа передозировка кетамином.

Много лет Мэттью боролся с наркотической зависимостью и депрессией. Артист даже лечился в реабилитационном центре.

Напомним, ранее мы писали, что звезды "Друзей" обеспокоены состоянием Мэтта Леблана. Актер, сыгравший Джои Триббиани, ведет затворнический образ жизни после смерти Мэттью Перри.

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