Появились новые подробности в этом деле.

Недавно в США правоохранители арестовали подозреваемых по делу о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Актер ушел из жизни 28 октября 2023 года, однако сейчас появилось уже пять человек, которые могли быть причастны к этой трагедии. Отмечает издание Apnews.

Вчера, 15 августа, прокурор выдвинул обвинения помощнику актера, двум врачам, его другу и той, кого полиция Южной Калифорнии называет "королевой кетамина". Эти люди, вероятно, могли поставлять Мэттью большое количество наркотического вещества, что привело к его смерти от передозировки.

"Эти ответчики воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что делают неправильно", - заявил прокурор США Мартин Эстрада.

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Что известно о подозреваемых

42-летний врач Сальвадор Пласенсия был арестован и обвинен сразу по нескольким пунктам: в сговоре с целью распространения кетамина, обвинения в изменении и фальсификации документов или записей, связанных с федеральным расследованием. По словам суда, он использовал зашифрованные приложения для обмена сообщениями и кодированный язык для обсуждения наркосделок, называя бутылки с кетамином "Доктор Пеппер", "Банки" и "боты". Его также обвиняют в содействии передаче наркотиков от себя и других лиц, сообщениями с другими лицами, которые были такого характера: "Интересно, сколько заплатит этот идиот?" и "Давайте выясним". На эти обвинения его адвокат ответил так:

"Врач Пласенсия действовал, как он считал, из лучших медицинских побуждений и его действия определенно не достигли уровня уголовного правонарушения. Его единственной заботой было оказать наилучшую медицинскую помощь и не навредить".

Если его вину докажут, то мужчину ждет приговор в виде лишения свободы на срок до 10 лет по каждому обвинению, связанному с кетамином, и до 20 лет по каждому обвинению в фальсификации документов. Сам Сальвадор не признает свою вину.

Следующая подозреваемая - это 41-летняя Джасвин Сангха. По словам прокуроров, она много лет продает наркотики и ее называют "королевой кетамина". Женщина обвиняется в сговоре с целью распространения кетамина, в содержании помещения, предназначенного для хранения наркотиков, в хранении с целью распространения метамфетамина. В обвинительном заключении утверждается, что она должна оставаться под стражей. Возможный приговор - от 10 лет до пожизненного заключения.

Третий подозреваемый - 59-летний Кеннет Ивамаса, который работал личным помощником Перри. Именно он и нашел тело актера в доме. По словам судей, этот человек часто общался на закодированном языке с другими обвиняемыми, чтобы получить кетамин и признался в таких действиях:

"Он признался, что сделал Перри несколько инъекций кетамина, в частности, в день его смерти. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшего смерть".

Если подтвердится его вина, то его ждет 15 лет лишения свободы.

54-летний врач Марк Чавес тоже в списке подозреваемых. Он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина. По его словам, он продал кетамин, выписав мошеннический рецепт Пласенсии, который затем продал помощнику актера. Возможный приговор для него - 10 лет лишения свободы.

Последним подозреваемым является 54-летний Эрик Флеминг, который был другом Перри. Он также постоянно был на связи с его помощником Ивамасой и продавал ему наркотики для актера. Флеминг признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и одному пункту обвинения в распространении кетамина, повлекшего смерть. Известно, что всего он доставил 50 флаконов кетамина для Мэттью, которые были переданы за четыре дня до его смерти. Возможный приговор для Эрика - это 25 лет заключения.

К слову, Мэттью Перри умер на 54 году жизни. Он был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее стало известно, что Мэттью Перри составил завещание за 14 лет до своей смерти.

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