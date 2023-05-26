Артист почему-то потерял равновесие и упал.

Известный певец и лидер группы Rammstein, 60-летний Тилль Линдеманн, попал в курьезную ситуацию. Артист давал концерт в Вильнюсе, во время выступления он рухнул прямо на сцене.

Падение Линдеманна попало на видео, пользователи уже разместили его в сети. На кадрах с концерта можно заметить, что артист и другие участники группы вышли к фанатам. Они поблагодарили их за овации, после чего Линдеманн начал пятиться назад.

В итоге артист почему-то потерял равновесие и упал. Линдеманн рухнул за долю секунды, он едва ли ожидал, что с ним такое случится. Это заметно по тому, что артист резко выпрямил руки и пытался не удариться головой.

Пострадал ли Линдеманн во время падения - не сообщается. В момент его "полета" фанаты не прекращали аплодировать и кричать.

Тилль Линдеманн упал прямо на сцене - видео

Что Линдеманн говорит о войне

До полномасштабной войны РФ против Украины певец активно выступал в РФ. В СМИ даже появлялась о том, что Линдеманн может получить российское гражданство. В 2021 году певца приглашали на фестиваль в Москве, где были задействованы еще и военные оркестры.

После 24 февраля 2022 года Линдеманн отменил концерты в РФ. На своей странице в Instagram он также рассказывал, что выставлял на аукцион в Берлине свои картины, а вырученные средства должны были пойти на поддержку Украины.

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