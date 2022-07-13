Иван Леньо не верит в искренность Веры Брежневой.

Лидер группы Kozak System Иван Леньо высказался по поводу украинских артистов, которые зарабатывали деньги в России, а после полномасштабной войны вдруг стали проукраинскими.

По его словам, эти артисты ранее не задумывались о том, какой вред наносят стране своими гастролями в РФ. Леньо даже оказалось недостаточным то, что Брежнева с 2014 года поддерживала Вооруженные силы Украины, несмотря на работу в стране-агрессоре.

"Я не видел. Я хочу лично узнать, какую бригаду она финансировала. Фотографии у окрашенного автомобиля – еще не означает, что этот человек его купил. Я не знаю Брежневу, не знаю этих бригад и не знаю, что она туда купила. На ее странице есть эта информация? Нет. Ну и все, до свидания. Значит, ты стесняешься, Вера Брежнева, своей помощи ВСУ. Это еще хуже. Лучше не помогай. Сиди в России и пой песенки", - высказался артист в интервью Наталье Мосейчук.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Вера Брежнева переехала из России в Польшу. Там она занимается волонтерством и помогает ВСУ. Также она решила перейти на украинский язык.

Кроме того, в сети распространялись слухи о том, что Брежнева и Меладзе находятся на грани развода из-за разных политических взглядов.

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