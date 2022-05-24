Певица сейчас находится в Польше, где помогает собирать гуманитарку для украинцев.

Певица Вера Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину не смогла оставаться в стороне. Она отправилась в Польшу, где помогала собирать и грузить гуманитарную помощь для пострадавших украинцев.

Сейчас она поразила многих поклонников тем, что перешла на украинский язык. Об этом стало известно из ее новой Instagram-публикации.

40-летняя звезда опубликовала фото, на котором изображены три белых голубя - символ мира.

"Какими же мы были счастливыми до войны. И не ценили этого..." 3 месяца. Тримаємось", - написала Вера в комментарии.

Напомним, Вера Брежнева отказалась от концертов в РФ и собирает гуманитарку для украинцев в Польше.

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