Певец показался в желто-голубом образе.

Лидер известной британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поддержал украинцев в борьбе с российской агрессией.

Недавно певец опубликовал видео в своем Instagram, на котором играет на гитаре. Заметно, что на музыкальный инструмент Мэттью добавил наклейку украинского флага и сам оделся в сине-желтый образ.

"Won't Stand Down" - это о том, как дать отпор обидчикам на детской площадке, на работе или где угодно. Надо защищаться от принуждения и социопатических манипуляций и встретить проблемы с силой, уверенностью и решимостью", - подписал видео музыкант.

К слову, украинцы активно комментировали видео и поблагодарили Беллами за поддержку в комментариях.

Что известно о группе Muse

Группа Muse начала свою музыкальную карьеру в 1994 году. Уже через несколько лет вышел их первый альбом под названием "Showbiz". Коллектив получил 26 наград и 82 номинации, в частности, четыре раза премию "MTV Awards", шесть раз "NME Awards" в различных номинациях и многие другие. Предпоследняя пластинка "Drones" получила премию Грэмми в номинации "Лучший рок-альбом".

Также известно, что группа дважды давала концерты в Украине, а накануне полномасштабной войны Muse представила клип, который они сняли в Киеве. Композиция называлась "Won't Stand Down".

Напомним, ранее группа Imagine Dragons прямо во время выступления поддержала Украину.

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