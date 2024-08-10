Солист коллектива спел с украинским флагом в руках.

Известная американская рок-группа Imagine Dragons на днях выступила в Торонто, Канада. Прямо во время концерта солист коллектива Дэн Рейнольдс поддержал Украину.

Исполнитель выступал с украинским флагом на сцене. Во время исполнения популярной песни группы "Whatever It Takes" артист завернулся в сине-желтый флаг, а затем стал на колени перед поклонниками.

На сцене был еще один украинский флаг, который высел на микрофонной стойке. Рейнольдс в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украине.

Видео трогательного момента обнародовала в TikTok одна из украинок, которая присутствовала на концерте. Аудитория высоко оценила жест певца и громко аплодировала ему.

Стоит указать, что еще в начале полномасштабного вторжения группа выразила свою позицию относительно войны. Музыканты из Imagine Dragons стали послами украинской фандрейзинговой платформы United24. Недавно во время другого концерта Дэн призвал прекратить войну в Украине. Он вышел на сцену с плакатом, который выглядел как украинский флаг.

Также группа привлекает к съемкам в своих клипах украинцев. В частности, 14-летний Саша, родом из Николаевской области стал главным героем артистов в видео на песню "Crushed". В клипе изображена история мальчика, который мечтает восстановить свой разрушенный дом.

Напомним, ранее группа Rammstein во время своего концерта поддержала Украину. Артисты пригласили на сцену девочку в желто-голубом платье.

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