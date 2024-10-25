72-летний актер ответил, когда планирует уйти из кино.

Известный британский актер Лиам Нисон объявил о завершении актерской карьеры. Знаменитость объяснил, почему решил завязать с кино.

72-летний Лиам, который начал свою карьеру на театральных сценах Белфаста, официально подтвердил свои планы уйти из боевиков. Звезда экшенов "Заложница", "Звездные войны" и "Серый" намекнул, что последний фильм с его участием выйдет в следующем году, пишет Daily Mail.

Артист признает, что он уже не в состоянии выполнять все трюки и сниматься в сложных сценах без помощи каскадеров. Он отмечает, что не хочет обманывать поклонников и делать вид будто бы еще у него есть силы играть роли, как раньше

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"Мне 72 года, и в какой-то момент это должно прекратиться. Зрителей не обманешь. Я не хочу, чтобы Марк (его дублер Марк Ванселоу - УНИАН) участвовал в моих боевых сценах за меня", - сказал Нисон.

Знаменитость не раскрыл, когда точно планирует уйти из кино, но намекнул, что это произойдет в 2025 году. Сейчас актер работает над перезапуском ленты "Голый пистолет". Вероятно, именно этот фильм станет последним в его карьере.

"Возможно, в конце следующего года. Думаю, это все", - заявил Лиам.

В ноябре этого года состоится премьера картины "Прощение", главную роль в которой сыграл Нисон. Он исполнил роль стареющего гангстера, который пытается воссоединиться со своими детьми и искупить прошлые ошибки.

Что известно о Нисоне

Лиам стал популярным благодаря своей роли в фильме "Список Шиндлера" Стивена Спилберга, где он сыграл главного героя, Оскара Шиндлера. Он также известен по экшн-фильму "Заложница". Нисон снимался во многих разноплановых фильмах, включая "Бэтмен: Начало" и "Звездные войны: Скрытая угроза". Он посвятил кино более 40 лет своей жизни. Актер был номинирован на премию "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и получил награду "Сатурн".

Напомним, ранее стало известно, что знаменитый актер Дэниел Дэй-Льюис возвращается на экраны после 7 лет на пенсии.

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