У Левко Дурко тяжелая форма коронавируса.

Украинский артист Левко Дурко заразился коронавирусом. Ему требуется помощь.

Об этом сообщает Фортуна+TV.

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Друзья артиста просят помочь ему в оплате лечения, так как оно оказалось дорогостоящим.

"Помогите спасти любимого артиста Левка Бебешко (сценическое имя Левко Дурко). Осложнения после коронавируса, положили снова его в больничную койку. Ситуация критическая. Нужна материальная помощь. Сбор средств организовали стрыйские друзья и БФ "Родня". Ящик находится в магазине "Технолюкс" (г. Стрый, ул. Ю. Липы, 6). Также средства можно перечислить на карту Приватбанка: 4149 4991 1552 2987 Бебешко Леонтий Владимирович", - говорится в сообщении.

Кто такой Левко Дурко:

Левко Дурко - это заслуженный артист Украины с 2002 года

Он брат известного украинского продюсера Владимира Бебешко

Все его песни были направлены на детей

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Автор: Диана Могилевич