Никитюк продемонстрировала новый соблазнительный образ / фото instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая программ "Орел и Решка", "Кто сверху?", самая скандальная участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк поделилась с фанами фото в слитном купальнике.
Читайте такжеПолуголая Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой (фото)Снимок телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре леди Ле предстала в алом купальнике на фоне красных роз с бокалом в руке. На фотографии знаменитость продемонстрировала стройную фигуру.
"Видели девушки, какая у меня руккола?" – подписала фото Никитюк.
Никитюк продемонстрировала новый образ / фото instagram.com/lesia_nikituk
Вас также могут заинтересовать новости:
- Леся Никитюк выставила аппетитные ягодицы на камеру (фото)
- "Просто космос": украинская телезвезда отправилась в путешествие (фото)
- Лесю Никитюк в "панталонах" высмеяли за неудачный образ (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram