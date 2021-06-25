Поклонники пришли в восторг от нового фото Никитюк, они осыпали ее комплиментами.

Популярная украинская ведущая программ "Орел и Решка", "Кто сверху?", самая скандальная участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк поделилась с фанами фото в слитном купальнике.

Читайте такжеПолуголая Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой (фото)Снимок телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре леди Ле предстала в алом купальнике на фоне красных роз с бокалом в руке. На фотографии знаменитость продемонстрировала стройную фигуру.

"Видели девушки, какая у меня руккола?" – подписала фото Никитюк.

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Автор: Ольга Робейко