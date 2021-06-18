Телеведущая нарвалась на критику в сети.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась в сети новой фотографией и в очередной раз нарвалась на критику.

Фото она опубликовала у себя в Instagram.

«Нос и губы сделала сама, ну а волосы доверяю профессионалам», - подписала она фото.

«Как тебе круто», «Что ты с собой сделала!?», «Леся очень красивая, но на этом фото похожа на очень хорошую Монро», «И стала похожа на травести Монро», «Не отличить... Повалий и компания, все на одно лицо», «Леся, вы становитесь похожи на Таисию Повалий. Не переусердствуйте. Вы мне раньше очень нравились, а сейчас...» - отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц