Телеведущая показала пикантное фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новый снимок.

Читайте такжеТина Кароль без белья засветила грудь в откровенном платье

На фото она позирует в сексуальном бюстгальтере в сетку с вышивкой. Интересно, что он украшен резинками, которые добавляет ему пикантности и изюминки. Кроме того, Леся нанесла на лицо яркий макияж.

"Я всегда так выгляжу с утра, а вы?", - написала телеведущая.

Фанаты в комментариях сразу начали шутить.

"Я тоже так выгляжу утром, если с вечера не ложилась спать", "Это я ненакрашенная", "Я так же, только топлес", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич