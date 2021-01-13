Никитюк засветила грудь / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в сексуальном бюстгальтере в сетку с вышивкой. Интересно, что он украшен резинками, которые добавляет ему пикантности и изюминки. Кроме того, Леся нанесла на лицо яркий макияж.
"Я всегда так выгляжу с утра, а вы?", - написала телеведущая.
Фанаты в комментариях сразу начали шутить.
"Я тоже так выгляжу утром, если с вечера не ложилась спать", "Это я ненакрашенная", "Я так же, только топлес", - написали поклонники.
Никитюк засветила грудь / instagram.com/lesia_nikituk
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