Леся Никитюк удивила поклонников танцем возле холодильника (видео)

Леся Никитюк показала смешное видео об интервальной диете.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram смешное видео, на котором она танцует возле холодильника.

Так, после длительного карантина телеведущая решила привести себя в порядок и сесть на интервальную диету. На самом видео Леся показывает, как быстро можно съесть еду, если через пять минут начнется период голодания.

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"Интервальная диета: когда окно питания закроется через 5 минут",- написала Никитюк.

Стоит отметить, что на кадрах телеведущая позирует в белой майке и джинсовых шортах. Такой внешний вид и забавное видео подписчики оценили и отметили, что Леся выглядит восхитительно.

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