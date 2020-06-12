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Леся Никитюк удивила поклонников танцем возле холодильника (видео)

09:41, 12 июня 2020
Звезды
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Леся Никитюк показала смешное видео / фото instagram.com/lesia_nikituk

Так, после длительного карантина телеведущая решила привести себя в порядок и сесть на интервальную диету. На самом видео Леся показывает, как быстро можно съесть еду, если через пять минут начнется период голодания. 

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"Интервальная диета: когда окно питания закроется через 5 минут",- написала Никитюк. 

Стоит отметить, что на кадрах телеведущая позирует в белой майке и джинсовых шортах. Такой внешний вид и забавное видео подписчики оценили и отметили, что Леся выглядит восхитительно.

Как сообщал УНИАН, тренер Адель рассекретил, как звезде удалось так фантастически похудеть.

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Теги: #видео#диета#Леся Никитюк