Тренер Адель рассекретил, как звезде удалось так фантастически похудеть (фото)

График расписали на 13 месяцев перед очередным туром.

Тренер британской певицы Адель Пот Герасимо рассказал, как звезде удалось так быстро похудеть и приобрести очаровательные формы.

Секретом тренировок Адель мужчина поделился в Instagram.

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По его словам, у женщины никогда не было цели стать моделью, она всего лишь волновалась о своем здоровье – особенно после родов и операции.

График расписали на 13 месяцев перед очередным туром. С тех пор как она переехала в США, то почувствовала много изменений, и на этой волне звезде удалось легче придерживаться введенных тренером ограничений.

Адель полностью изменила свой рацион, отказавшись от вредных вкусностей, и занялась фитнесом.

«Она не теряет вес ради похвалы фанатов, а делает это ради собственного самочувствия. Это личные изменения, которые не имеют ничего общего ни со мной, ни с вами», – обратился Пит к подписчикам и недоброжелателям Адель.

Адель удалось сбросить более 45 кг, да и сама она уже не скрывает, что ее тело трансформировалось в лучшую сторону.