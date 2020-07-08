Леся Никитюк засветила фигуру в кружевном бикини

Телеведущая показала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в бикини.

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Леся надела кружевное нижнее белье изумрудного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее формы. Наверх звезда надела белую рубашку и завязала ее в области пупка, а длинные рукава немного подвернула.

"Good morning бейбі. #планкакаждыйдень, я не скажу что она особо помогает, если жрать жареное, много сладкого и мучного! Но на фото номер 2 хоть какой-то рельеф появился, я не про живот. Короче, если у вас нет времени на планку каждый день, напишите в комментах слово пресс, может хоть парень появится с нормальным прессом в кармане. Всім цьооом, я на зйомки", - написала Никитюк.

Как сообщал УНИАН, Никитюк "оседлала" железного коня.

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