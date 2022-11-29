Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в платье длины макси из экокожи. Для звезды такое закрытое платье - нетипичное, ведь она предпочитает более откровенные наряды, подчеркивающие все ее достоинства.
Известно, что это платье создал украинский бренд My x My, а его стоимость достигает 4,5 тысяч гривень. В кадре Никитюк позировала на фоне заснеженных деревьев.
Стоит отметить, что поклонники засыпали знаменитость комплиментами и оставили в комментариях множество "сердечек".
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Реакция сети на фото Леси Никитюк
- "Просто невероятная"
- "Мама дорогая, кто это такая красивая?"
- "Ты затмила Софию Ротару. Ты - звезда и любимица миллионов"
- "Я сначала подумала, что это Джей Ло"
- "Снежная королева"
Напомним, ранее 35-летняя Леся Никитюк иронично ответила, почему до сих пор не замужем.