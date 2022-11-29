Телеведущая предстала в невероятно стильном образе.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в платье длины макси из экокожи. Для звезды такое закрытое платье - нетипичное, ведь она предпочитает более откровенные наряды, подчеркивающие все ее достоинства.

Известно, что это платье создал украинский бренд My x My, а его стоимость достигает 4,5 тысяч гривень. В кадре Никитюк позировала на фоне заснеженных деревьев.

Стоит отметить, что поклонники засыпали знаменитость комплиментами и оставили в комментариях множество "сердечек".

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Реакция сети на фото Леси Никитюк

"Просто невероятная"

"Мама дорогая, кто это такая красивая?"

"Ты затмила Софию Ротару. Ты - звезда и любимица миллионов"

"Я сначала подумала, что это Джей Ло"

"Снежная королева"

Напомним, ранее 35-летняя Леся Никитюк иронично ответила, почему до сих пор не замужем.

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