Леся Никитюк покорила поклонников / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в платье длины макси из экокожи. Для звезды такое закрытое платье - нетипичное, ведь она предпочитает более откровенные наряды, подчеркивающие все ее достоинства.

Известно, что это платье создал украинский бренд  My x My, а его стоимость достигает 4,5 тысяч гривень. В кадре Никитюк позировала на фоне заснеженных деревьев.

Стоит отметить, что поклонники засыпали знаменитость комплиментами и оставили в комментариях множество "сердечек".

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Леся Никитюк предстала в платье от украинского бренда / instagram.com/lesia_nikituk

Реакция сети на фото Леси Никитюк

  • "Просто невероятная"
  • "Мама дорогая, кто это такая красивая?"
  • "Ты затмила Софию Ротару. Ты - звезда и любимица миллионов"
  • "Я сначала подумала, что это Джей Ло"
  • "Снежная королева"

Напомним, ранее 35-летняя Леся Никитюк иронично ответила, почему до сих пор не замужем.

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