Поклонники украинской телеведущей Леси Никитюк все никак не могут дождаться, когда она выйдет замуж. Они уже предлагали ей принять участие в шоу "Холостячка", однако пока все безрезультатно.
Известно, что Никитюк сейчас занимается волонтерством, выступает на благотворительных концертах, появляется на украинском ТВ. Однако рядом с ней никогда не видели мужчину, с которым она состояла бы в отношениях.
Едва не каждый день поклонники задают ей один и тот же вопрос: почему ты не замужем? И вот наконец Никитюк решилась ответить, но в свойственной себе манере. Она в очередной раз отнеслась к такому бестактному вопросу с юмором.
"В основном все пишут "почему ее не берут замуж". Люди, раскрываю секрет: меня в пятом классе баба обмела веником. Я серьезно говорю! Это главная причина", - пошутила Леся.
Напомним, ранее Леся Никитюк заинтриговала поклонников сообщением, что третьему сезону шоу "Холостячка" с ее участием таки быть. Но правда это или очередная шутка телеведущей - пока наверняка неизвестно.