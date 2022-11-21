Телеведущая не очень любит рассказывать о своей личной жизни, однако вопросы поклонников об этом ее уже утомили, поэтому она решила им ответить.

Поклонники украинской телеведущей Леси Никитюк все никак не могут дождаться, когда она выйдет замуж. Они уже предлагали ей принять участие в шоу "Холостячка", однако пока все безрезультатно.

Известно, что Никитюк сейчас занимается волонтерством, выступает на благотворительных концертах, появляется на украинском ТВ. Однако рядом с ней никогда не видели мужчину, с которым она состояла бы в отношениях.

Едва не каждый день поклонники задают ей один и тот же вопрос: почему ты не замужем? И вот наконец Никитюк решилась ответить, но в свойственной себе манере. Она в очередной раз отнеслась к такому бестактному вопросу с юмором.

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"В основном все пишут "почему ее не берут замуж". Люди, раскрываю секрет: меня в пятом классе баба обмела веником. Я серьезно говорю! Это главная причина", - пошутила Леся.

Напомним, ранее Леся Никитюк заинтриговала поклонников сообщением, что третьему сезону шоу "Холостячка" с ее участием таки быть. Но правда это или очередная шутка телеведущей - пока наверняка неизвестно.

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