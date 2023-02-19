Однако природа будто захотела "спрятать" ужасные последствия российской агрессии.

Блогер и телеведущая Леся Никитюк побывала в Харькове, она ездила на Салтовку, этот район очень сильно пострадал от российских обстрелов. Звезда призналась, что была очень растерянной, когда туда ехала.

Однако природа будто захотела "спрятать" ужасные последствия российской агрессии. Никитюк рассказала, что когда она приехала на Салтовку, начался снегопад.

"Когда мы подъезжали к Салтовке, я была растеряна, мы все помним те видео и фото. Мы все почувствовали тогда, боль людей которые жили в этом районе Харькова. В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа словно захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома.. Снег может и прикрыл последствия, но мы все видим и всегда будем помнить что сделала "с*сийская федерация", - написала Никитюк в Instagram.

Видео дня

Звезда показала фото из Салтовки. Она увидела разрушенные дома, по которым били оккупанты. Никитюк рассказала, что Харьков несокрушимый, хотя и поломанный. Раненный, однако живой, разрушенный, но целый.

В комментариях фанаты поблагодарили звезду за то, что она показала Харьков. У известных людей есть сила в сети, ведь они могут рассказывать миллионной аудитории о последствиях агрессии РФ.

Напомним, недавно стало известно, что Надя Дорофеева исполнила последнюю волю своего фаната из ВСУ.

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