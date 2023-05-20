Появилось видео, где российская телеведущая в караоке исполняет одну из культовых песен Примадонны.

В сети появилось видео с участием известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой, снятое в караоке-баре. Судя по всему, она решила попытаться перепеть культовую песню Аллы Борисовны Пугачевой "Арлекино".

Получилось это не очень успешно, поскольку Кудрявцева не попадала в такт, а также она добавила в свою песню несколько нецензурных высказываний, что удивило окружающих.

Отметим, 19 мая Лера Кудрявцева отметила свой день рождения. Знаменитости исполнилось 52 года. Вероятно, ролик был записан во время празднования по этому поводу.

Видео дня

Что Лера Кудрявцева говорила о войне в Украине

Известная телеведущая подыграла кремлевской пропаганде, встав на сторону кровопролитной войны. Она не раз публично высказывала свою благодарность оккупантам за то, что они убивают мирных украинцев. Также она рассказывала поклонникам о том, что россияне и украинцы - братья. Это типичный нарратив из кремлевских методичек.

"Господи, помоги… Мы не разные! Мы братья! Нет войне! Нет слов, одни слезы", - писала Лера Кудрявцева.

Напомним, Кудрявцевой, Бабкиной, Барановской и другим путинистам запретили въезд в Латвию.

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