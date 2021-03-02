Инцидент произошел 24 февраля.

Выгульщик собак певицы Леди Гаги Райан Фишер, которого несколько дней назад ранили, чтобы похитить ее бульдогов, вышел на связь из больницы. Парень описал произошедшее и поблагодарил исполнительницу за поддержку.

Читайте такжеАктриса Галь Гадот беременна третьим ребенкомОб этом он написал в Instagram.

Райан вспомнил, как раненый лежал на асфальте и один из питомцев, который успел убежать от похитителей, прибежал к нему. Двух других бульдогов нападавшие успели забрать с собой в машину.

В Фишера выстрелили только потому, что он отказался добровольно отдать собак и вступил в драку с преступниками.

«Я все еще выздоравливаю от очень близкого столкновения со смертью, воздерживаюсь от распространения деталей в СМИ. Позже я скажу и напишу больше», – написал он.

Похищение собак Леди Гаги: подробности

24 февраля Райан Фишер гулял по Западному Голливуду с собаками Леди Гаги. Во время прогулки неизвестные четыре раза выстрелили мужчине в грудь и украли двух бульдогов знаменитости.

Спустя два дня собак нашли привязанными к столбу за много миль от того места, где они были схвачены.

Райана госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь. Через несколько дней мужчина пришел в себя.

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Автор: УНИАН