Певица исполнит американский гимн на инаугурации Джо Байдена.

Эпатажная певица Леди Гага опубликовала в Instagram фотографию, на которой она предстала в образе украинского политика Юлии Тимошенко.

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На снимке Гага предстала в белом гольфе, поверх которого надела удлиненный жакет без рукавов и в маске. При этом у нее на голове была легендарная коса Тимошенко, которую она носила во времена своего премьерства в Украине.

Стоит отметить, что Леди Гагу от Юлии Тимошенко на этом фото вообще не отличить. Они невероятно похожи. Это же сходство заметили и поклонники певицы. Они написали множество восторженных комментариев под фото.

Интересно, что в таком образе звезда будет исполнять американский гимн к инаугурации Джо Байдена.

"Я молюсь, чтобы "завтра" был мирным днем для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха. День, когда мы мечтаем о радостях нашей страны. Ненасильственный сон, сон, обеспечивающий безопасность нашей души. Любовь из Капитолия", - подписала она свое фото.

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Автор: Диана Могилевич