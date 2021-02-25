Неизвестные выстрелили в помощника известной певицы Леди Гаги и похитили собак, которых он выгуливал.
Читайте такжеКанье Уэст хотел до развода продать украшения Ким КардашьянОб этом пишет TMZ.
Мужчина выгуливал троих французских бульдогов, когда на него напали.
Злоумышленники скрылись с двумя собаками, одной удалось убежать. Позже ее нашли.
Источники, близкие к Гаге, говорят, что певица очень расстроена и предлагает полмиллиона долларов тому, кто вернет ее питомцев. В момент происшествия она была в Риме, где работает над новым фильмом.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Злоумышленников разыскивает полиция.
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