Певица исполнила новую песню.

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабной войны осуждает агрессию РФ, спела за границей песню на украинском языке.

Оказалось, что на одном из своих концертов артистка неожиданно исполнила новую композицию на украинском языке. Где именно состоялось выступление - неизвестно, однако видео сразу попало в росСМИ, а выступление певицы возмутило россиян.

Реакция россиян на исполнение песни на украинском языке

Представители страны-агрессора начали активно писать хейтерские комментарии под видео и травить Вайкуле за пение на украинском.

"Удивительная клоунада. Насколько люди готовы делать все, чтобы подпитывать ненависть к России"

"Что это вообще такое?"

"А почему же без вышиванки?"

"Это последняя стадия продажности"

"Видимо вместе с Галкиным учила "мову"

"Украинство головного мозга заразно и неизлечимо".

Но сама Лайма пока не комментировала критику россиян.

Что известно о позиции Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле еще 2018 году заявила, что не поедет выступать в Крым, даже за большой гонорар. Она также сразу осудила кровавую политику Кремля в начале войны и отреклась от РФ. Более того, певица отметила, что люди, которые верят диктатору, превратились в "зомби", а кто не интересуется политикой и не имеет собственной позиции - "идиоты".

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин спел украинскую песню и сорвал овации.

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