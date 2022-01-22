Организаторы конкурса показали, каким будет логотип и слоган песенного конкурса в этом году.

Организационный комитет песенного конкурса Евровидения, который в этом году будет проходить в Италии, представил публике логотип и слоган.

Фото логотипа и слогана выложили на официальной странице Евровидения в Instagram. "Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года", – говорится в сообщении.

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На сайте конкурса организаторы отметили, что одним из самых ожидаемых аспектов любого конкурса песни "Евровидение" является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-организатором и шоу, которое они хотят показать.

"Мы рады представить логотип Turin-2022, а также новый слоган - "Звук красоты"", - сообщили организаторы.

Они пообещали на следующей неделе рассказать значение и другие подробности атрибутов конкурса. Однако поклонники Евровидения уже успели раскритиковать оформление логотипа конкурса.

Евровидение-2022 в Италии

Италия получила право принимать песенный конкурс Евровидение-2022 после победы своего представителя в прошлогоднем конкурсе. Победу стране принесла рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Конкурс состоится в Турине. Традиционно его проведут в мае. 10 мая будет первый полуфинал, 12 мая — второй, а 14 мая — гранд-финал Евровидения-2022 на олимпийской арене PalaOlimpico.