Певица снова стала эпицентром насмешек.

Опальная певица Ани Лорак в новом эфире российского шоу "Ты - супер" появилась в ярком образе, однако есть нюанс, который не то чтобы смутил фолловеров, но знатно повеселил.

Так, артистка появилась перед публикой в силуэтном красном макси-платье с глубоким декольте. Дополнила она образ массивными украшениями, в том числе кольцом.

Однако весь образ испортила прическа - об этом написали пользователи сети. Вероятно, Лорак хотела быть похожа на голливудскую звезду, однако такое ее стремление стало только поводом для насмешек.

Видео дня

Предательница сделала необычную прическу с накрученными прядями. При этом челку она сделала максимально объемной у корня.

Как отреагировали пользователи сети

"Лахудра"

"Она с каждым эфиром становится все хуже и хуже"

"Уже не знают, как привлечь к ней внимание"

"Блин, как же это смешно и нелепо. Неужели никто не видит, что ей не идет эта прическа?"

"Какой треш"

Напомним, ранее Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев. Она считает ее необоснованной и несправедливой.

Вас также могут заинтересовать новости: