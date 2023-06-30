Блогерша обладает идеальной фигурой.

Известная украинская блогеша Даша Квиткова показала себя в купальнике. Знаменитость, которая два года назад родила, выглядит очень стройной и подтянутой. Для этого она правильно питается и регулярно усердно занимается в тренажерном зале.

Так, в stories Даша позировала в сплошном купальнике светлого лавандового оттенка. В общении с поклонниками Квиткова рассказала, что за последнее время она набрала лишний вес, но это не жировая ткань, а мышечная.

"Я действительно набрала вес. Это мышцы, над которыми я работаю в зале. Я очень кайфую от качества тела", - сказала Даша.

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Чем Даша Квиткова занимается сейчас

Даша - блогерша, инфлюенсер, бизнес-вумен. Недавно она развелась со своим мужем Никитой Добрыниным. Отношения пары завязались на шоу "Холостяк", главным героем которого был Никита. До января 2023 они были единственной парой, которая создала семью после украинской версии реалити.

Как признавалась Квиткова в одном из своих интервью, у них с Никитой просто "разный темп жизни". Но после этого уже ходили слухи о том, что Даша якобы повелась на толстый кошелек своего знакомого и закрутила с ним роман. Квиткова эту информацию опровергла.

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